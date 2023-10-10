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وفد مجلس الشيوخ الأميركي يلغي زيارته إلى اليابان

تشاك شومر (أرشيفية)
11 أكتوبر 2023 01:57

طوكيو (الاتحاد) 

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ألغى وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بقيادة زعيم الغالبية تشاك شومر رحلته إلى اليابان، بعد زيارة بكين، حسبما أفادت سفارة واشنطن في طوكيو أمس.
وقالت السفارة في بيان: «بسبب أحداث خارجية، تمّ إلغاء رحلة الوفد إلى اليابان».
وكان الوفد يخطّط لزيارة اليابان وكوريا الجنوبية، بعد لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس الأول.
وبعدما أُفيد في وقت سابق بأنّ زيارة الوفد إلى كوريا الجنوبية قد أُلغيت، تبيّن لاحقاً أنه من غير الواضح ما إذا كان شومر سيتوجّه إلى سيؤول.
ولم تستجب السفارة الأميركية في سيؤول والفريق الصحافي المرافق لشومر لطلبات وكالة فرانس برس للتعليق.
ويعدّ شومر آخر مسؤول أميركي رفيع المستوى يزور الصين. وقال شومر الأسبوع الماضي على منصة «إكس»، إنّ الرحلة «تركّز على قضايا المنافسة الاقتصادية والأمن، والأمن القومي الأميركي، والريادة العالمية في التكنولوجيا المتقدمة».

مجلس الشيوخ الأميركي
اليابان
طوكيو
بكين
الصين
تشاك شومر
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