شولتس وماكرون يؤكدان الرغبة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية

هامبورغ (الاتحاد)

أفاد المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس، بعد ملتقى فرنسي ألماني في هامبورغ بشمال ألمانيا، بأن باريس وبرلين تشكلان «ثنائياً مهماً جداً لأوروبا».

وشدّد الزعيم الألماني، خلال مؤتمر صحافي مشترك، على أن فرنسا وألمانيا تشكلان «ثنائياً مهماً جداً، وهناك في بعض الأحيان وجهات نظر مختلفة حول بعض القضايا، ولكن من الممكن تطوير وجهة نظر مشتركة». من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر: «لدينا واجب أخلاقي وسياسي وتاريخي، لبناء مسارات مشتركة للمضي قدماً من أجل بلدينا ومن أجل أوروبا».

وشدّد على «ضرورة أن تكون أوروبا أقوى وأكثر اتحاداً، والتقارب بين ألمانيا وفرنسا شرط ضروري ليتحقق ذلك».

التقى أولاف شولتس وإيمانويل ماكرون في هامبورغ يومي الاثنين والثلاثاء مع وزرائهما في ملتقى عمل لمحاولة دفع العلاقات الثنائية.