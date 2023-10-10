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زيلينسكي يجري محادثات في رومانيا لنقل الحبوب الأوكرانية

زيلينسكي يجري محادثات في رومانيا لنقل الحبوب الأوكرانية
11 أكتوبر 2023 01:57

بوخارست (الاتحاد) 

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى رومانيا، أمس، في زيارة هي الأولى للبلاد منذ بدء الأزمة الأوكرانية.
وأجرى زيلينسكي محادثات مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس حول «الوضع الأمني خصوصاً في منطقة البحر الأسود» و«توسيع التعاون الاقتصادي» لنقل الحبوب الأوكرانية.
وقال الرئيس الأوكراني، في مؤتمر صحافي بعد توقيع إعلان ثنائي يتضمن تفاصيل المجالات الأساسية للعمل المشترك: «أجرينا مناقشات بناءة».
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية، أصبحت رومانيا مفترق طرق أساسياً لنقل البضائع خصوصاً الحبوب الأوكرانية.
ومن هذا المنطلق، بات على 60 في المئة من صادرات الحبوب الأوكرانية الإجمالية، أن يمرّ عبر أراضيها.
ومن أجل تسريع وتيرة عبور الصادرات، اتفق البلدان على تبسيط الإجراءات الحدودية وإقامة نقاط تفتيش جديدة.
وقال زيلينسكي إن «أوكرانيا ورومانيا تقدمان معاً مساهمة كبيرة في ضمان الأمن الغذائي العالمي».
وتحدث أيضاً عن «ممر حبوب من أوكرانيا إلى رومانيا عبر مولدافيا سيتم تشغيله قريبا».
من جهته، ذكّر يوهانيس بأنه «منذ بداية الأزمة، مرّ عبر بلادنا أكثر من 27 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا»، مؤكداً لنظيره دعم بلاده الثابت لكييف.

فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
رومانيا
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