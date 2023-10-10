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الإمارات ترسل إمدادات غذائية عاجلة للمتضرّرين من الزلزال في أفغانستان

سكان في مخيم إيواء مؤقت بعد الزلزال الذي ضرب إقليم هرات في أفغانستان (أ ف ب)
11 أكتوبر 2023 01:57

أبوظبي (وام)

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أرسلت دولة الإمارات صباح أمس طائرة تحمل 33 طناً من الإمدادات الغذائية العاجلة لمتضرري الزلزال الذي ضرب ولاية هرات غربي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص غالبيتهم من النساء والأطفال، وألحق أضراراً جسيمة.
وتم إرسال الإمدادات من خلال الجهود المشتركة لعدد من المؤسسات الإغاثية الإماراتية ممثلةً بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وصرح سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية: «يأتي إرسال الإمدادات الغذائية العاجلة بمشاركة المؤسسات الإغاثية والخيرية في دولة الإمارات في إطار توفير الاحتياجات الضرورية في أوقات الأزمات خاصة أثناء الكوارث الطبيعة والتي ينجم عنها النقص الشديد في المواد الغذائية والطبية، والتي تستلزم التدخل السريع لدعم السكان المتضررين خاصة من النساء والأطفال وكبار السن».
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد من أول الدول التي سارعت إلى تقديم الدعم ويد العون للشعب الأفغاني الصديق للحد من آثار الزلزال، ما يعكس نهج دولة الإمارات الراسخ منذ عهد المغفور له الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي دائماً ما تقدم الدعم والاستجابة العاجلة للدول والشعوب في أوقات الأزمات والكوارث.
إلى ذلك، قدمت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية مساعدات طارئة لإغاثة متضرري الزلازل التي ضربت إقليم هرات بأفغانستان مؤخراً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.
وشملت المساعدات الإنسانية التي قدمتها المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مساعدات غذائية وطبية، وغيرها من المستلزمات المخصصة للمتأثرين جراء الزلازل. وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام للمؤسسة، على العمل بأقصى سرعة لتأمين الإغاثة للمتضررين والتخفيف من وقع الكارثة عليهم في هذه الظروف المأساوية الصعبة.وأوضح الفلاحي أن تلك الإغاثة الإنسانية تأتي من التزام المؤسسة بدورها الإنساني، وتحقيقاً لأهدافها الخيرية عبر تقديم المساعدات للمحتاجين سواء داخل أو خارج الدولة.

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