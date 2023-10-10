4 قتلى بهجوم مسلح في الكونغو

كينشاسا (وكالات)

قتل مسلحون، صينيين وجنديين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب مسؤول محلي، أمس، في أحدث أعمال عنف تضرب المنطقة المضطربة.

ووقع الهجوم مساء السبت في منجم للذهب تديره الصين في قرية «ميسيسي» بمقاطعة جنوب كيفو الشرقية، بحسب المسؤول المحلي سامي كالوندجي.

وأوضح أن مجهولين تبادلوا إطلاق النار مع عسكريين مولجين حراسة المنجم، مما أدى إلى مقتل جنديين وصينيين اثنين.

وصرح كالونجي أن «المهاجمين أطلقوا النار أيضاً على ثلاثة مدنيين بينهم صيني ومترجم غيني، ثم فروا مع حقائب مليئة بالمال والهواتف المحمولة والوثائق».

وتنتشر الميليشيات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عقود، وهي إرث من الحروب الإقليمية التي اندلعت في التسعينيات والعقد الأول من القرن الـ 21.