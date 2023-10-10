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مباحثات ليبية - أميركية حول الانتخابات والمصالحة الوطنية

مباحثات ليبية - أميركية حول الانتخابات والمصالحة الوطنية
11 أكتوبر 2023 01:56

حسن الورفلي (بنغازي)

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بحث النائبان بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني وعبدالله اللافي، أمس، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومديرة مكتب الصراع وتحقيق الاستقرار في الحكومة الأميركية آن فيتكوفسكي، مستجدات الشأن السياسي في ليبيا وسبل التعاون في مجالات الانتخابات والمصالحة والتنمية.
وقال بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي: «ناقش اللقاء الذي عقد في طرابلس، مستجدات الشأن السياسي الليبي، وسبل تطوير آليات التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة، في عديد المجالات، لاسيما الانتخابات والمصالحة والتنمية».
وأوضح أن «الجانب الأميركي استعرض استراتيجية التعاون بين البلدين، لتحقيق الأمن والاستقرار، والمصالحة الوطنية، وإعمار مدينة مرزق والمدن المتضررة، جراء الإعصار».
ونقل البيان عن النائبين بالمجلس الرئاسي تأكيدهما «أهمية التعاون المشترك مع الجانب الأميركي، في مجالات التنمية، وتأمين الحدود الجنوبية، والتأكيد على أهمية إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، من أجل عودة الاستقرار لليبيا، وإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية».

المجلس الرئاسي الليبي
ليبيا
الانتخابات الليبية
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