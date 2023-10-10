الإمارات: مواجهة تداعيات تغير المناخ في العراق أولوية

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن جهود معالجة تداعيات التغير المناخي في العراق تبقى في صدارة الأولويات، مجددةً التأكيد على دعمها للشعب العراقي في مساعيه لطي صفحة الماضي والعيش في ازدهار ورخاء.

وقالت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، إن العراق شهد منذ تشكيل الحكومة العام الماضي تقدماً ملحوظاً في الإصلاحات المتعلقة بالخدمات العامة، والقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص، إلى جانب اعتماد قانون الموازنة الاتحادي لثلاثة أعوام، مشيرةً إلى أن الفترة المقبلة تتطلب اتخاذ إجراءاتٍ حازمة لاستكمال هذهِ الإصلاحات، وتعزيز الأمن والاستقرار على المدى البعيد، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العراق.

وعبرت الإمارات عن التطلع إلى انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الجاري، والانتخابات البرلمانية المؤجلة في إقليم كردستان العراق في فبراير المقبل، حاثةً على إجرائها وفقاً للمواعيد المحددة، ومثمنةً الدعم المقدّم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق «يونامي» في تنظيم هذه الانتخابات.

كما حثت الإمارات على تضافر الجهود لتعزيز المشاركة الهادفة للمرأة العراقية في الانتخابات المقبلة، وضمان تمثيلها بشكل كافٍ ومتساوٍ في الحكومة وعمليات صنع القرار.

وقال البيان: «نواصل التشديد على ضرورة تمكين شباب العراق، وإتاحة المزيد من الفرص لهم للعب أدوارٍ فاعلة في التنمية، خاصةً أن هذهِ الفئة تمثل أكثر من نصف سكان العراق، ونرى أن قرار إنشاء مجلس أعلى للشباب في العراق يمثل خطوةً إيجابية في هذا الاتجاه، تماشياً مع التحركات الهامّة التي تشهدها منطقتنا لإدماج الشباب في البرامج الحكومية».

وأضاف: «نأمل أن يتم التوصل للتوافقات الداخلية المطلوبة لاعتماد قانون النفط والغاز الاتحادي، بما يدعم اقتصاد هذا البلد، كما نحث على حل كافة المسائل الأخرى العالقة بين بغداد وأربيل».

وفيما يتعلق بجهود معالجة تداعيات التغير المناخي في العراق، أكدت الإمارات أن هذهِ المسألة تبقى في صدارة الأولويات، مع التركيز على بناء قدرات العراق في هذا المجال.

وعبرت عن التطلع لأن تلعب بعثة «يونامي» دوراً أكبر في دعم الجهود الحكومية، نظراً لكون العراق واحداً من أكثر الدول المتأثرة بهذهِ الظاهرة.

وقال البيان: «مع استمرار أزمة المياه في العراق، فإن الإمارات تحث كافة الأطراف الإقليمية المعنية على الانخراط في جهودٍ بناءة للتوصل إلى اتفاقات تتيح الاستخدام الأمثل والعادل للموارد المائية المشتركة».

وأردف: «لاتزال الأوضاع الأمنية في العراق تواجه عدداً من التحديات التي تتطلب معالجتها اتباع نهجٍ شامل، فرغم الانحسار التدريجي لوتيرة هجمات داعش، أبرزت الأشهر الأخيرة الحاجة الماسّة لحصر السلاح بيد الحكومة، وتعزيز إنفاذ القانون، وتثبيت سيطرة الحكومة على كافة أراضيها، بما من شأنهِ أن يُسهم في دعم الأمن في العراق والمنطقة».

وفي هذا الصدد، شددت الإمارات على أهمية حل المسائل القائمة بين العراق ودول الجوار، معتبرةً أن استمرار مثل هذهِ المسائل لأمدٍ طويل، وغياب أي آفاق لحلها، هو عاملٌ يقوّض الثقة بين دول المنطقة ويهدد بتفاقم التوترات.

كما دعت الإمارات إلى بناء الجسور في المنطقة، وخفض التصعيد، خاصةً خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة أزماتٍ حادة، مؤكدةً أن أي حوار إقليمي يجب أن يُبنى على احترام مبادئ حسن الجوار، والامتناع عن أي خطوات قد تقوض هذهِ الجهود.

طي صفحة الماضي

في ختام البيان، جددت الإمارات التأكيد على دعمها للشعب العراقي في مساعيه لطي صفحة الماضي والعيش في ازدهار ورخاء.

وقالت: «نتطلع إلى المخرجات، التي ستصدر عن التقييم الاستراتيجي، الذي يجرى حالياً لبعثة يونامي، والتي نأمل بأن تساهم في تشكيل ملامح الدعم الذي ستقدمه يونامي للعراق خلال السنوات القادمة، وفقاً للاحتياجات الراهنة، وصولاً إلى تسليم مهام البعثة بشكل كامل إلى الحكومة العراقية».