نزوح مئات اليمنيين خلال أسبوع أغلبهم في تعز

عدن (الاتحاد)

سجلت منظمة الهجرة الدولية، خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، نزوحاً داخلياً لأكثر من 200 شخص، كان أغلبهم في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت المنظمة، في تقريرها الأسبوعي، إنها رصدت نزوح 35 أسرة تتكون من 210 أشخاص، خلال الفترة منذ الأول وحتى السابع من أكتوبر 2023.

وذكر التقرير أن حالات النزوح المسجلة الأسبوع الماضي، تمثل انخفاضاً بنسبة نحو 29% عن الأسبوع السابق له، والذي شهد نزوح 49 أسرة تتألف من 294 شخصاً.

وأوضحت المنظمة أن أغلب حالات النزوح سُجلت في محافظة تعز، بواقع 13 أسرة، تليها مأرب بعدد 11 أسرة، معظمها جاءت من محافظتي حجة وتعز، فيما استقبلت لحج 5 أسر قدمت إليها من محافظتي الحديدة وتعز.

وطبقاً للمنظمة، فقد ارتفع عدد النازحين منذ مطلع عام 2023 وحتى 7 أكتوبر الجاري، إلى 4652 أسرة تتكون من 27912 شخصاً.

وفي سياق آخر، طالبت ندوة حقوقية عقدت أمس، في مقر مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، بتبني ملف الصحفيين اليمنيين وبذل مزيد من الجهود والضغوط الدولية لوقف الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحقهم.

وأكدت الندوة ضرورة العمل على إنهاء معاناة الصحفيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وأوضح مدير المرصد الإعلامي اليمني، رماح الجبري، أن «جماعة الحوثي أظهرت عداءها بشكل صريح تجاه الصحافة التي ترى أنها تهدد مشروعها الذي يعتمد على التضليل والتجهيل»، لافتاً إلى أن جماعة الحوثي تسببت بمقتل 45 صحفياً منذ انقلابها على الدولة، وقامت باختطاف أكثر من 500 صحفي، وترفض حتى الآن الإفصاح عن مصير معظمهم.