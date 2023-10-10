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«الخليجي - الأوروبي» يدين كل الهجمات ضد المدنيين

المشاركون بالاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي (من المصدر)
11 أكتوبر 2023 01:57

مسقط (وام)

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شاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري المشترك الـ27 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والذي عقد بالعاصمة العُمانية مسقط.
ترأس الاجتماع معالي بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، ومعالي جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وبحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس.
وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الصدد، أعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء التطورات الخطيرة في إسرائيل وقطاع غزة، وأدان كل الهجمات ضد المدنيين.
كما صدر عن الاجتماع، بيان مشترك، تناول المواقف التي تم التوافق عليها بشأن تطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً.

مسقط
عمان
الخليج العربي
الاتحاد الأوروبي
ريم الهاشمي
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