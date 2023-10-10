«يونيسيف»: مئات الآلاف من الأطفال تأثروا بسبب العنف

جنيف (الاتحاد)

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، أمس، أن مئات الآلاف من الأطفال قد تأثروا من جراء تصعيد الأعمال العدائية في قطاع غزة وهم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية. وقال المتحدث الإعلامي باسم «يونيسيف» جيمس إلدر في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة المتحدة، إن «1.1 مليون طفل في قطاع غزة والضفة الغربية هم بحاجة فعلية إلى المساعدات الإنسانية قبل هذا العنف المتجدد، وهو ما يمثل حوالي نصف عدد الأطفال في فلسطين».

ولفت إلدر إلى أن «حرمان الأطفال من الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية يعرض حياتهم للخطر فيما ألحقت الهجمات أضراراً جسيمة بالمناطق المدنية والبنية التحتية، بما في ذلك المراكز الصحية والمدارس وأنظمة المياه والصرف الصحي».

وشدد على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن ارتكاب المزيد من أعمال العنف والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والملاجئ.