الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«يونيسيف»: مئات الآلاف من الأطفال تأثروا بسبب العنف

«يونيسيف»: مئات الآلاف من الأطفال تأثروا بسبب العنف
11 أكتوبر 2023 01:56

جنيف (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حديقة الحيوانات بالعين توزع الشتلات على الأطفال
«أمنية» تشارك العالم الاحتفال بيوم الصحة النفسية

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، أمس، أن مئات الآلاف من الأطفال قد تأثروا من جراء تصعيد الأعمال العدائية في قطاع غزة وهم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية. وقال المتحدث الإعلامي باسم «يونيسيف» جيمس إلدر في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة المتحدة، إن «1.1 مليون طفل في قطاع غزة والضفة الغربية هم بحاجة فعلية إلى المساعدات الإنسانية قبل هذا العنف المتجدد، وهو ما يمثل حوالي نصف عدد الأطفال في فلسطين». 
ولفت إلدر إلى أن «حرمان الأطفال من الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية يعرض حياتهم للخطر فيما ألحقت الهجمات أضراراً جسيمة بالمناطق المدنية والبنية التحتية، بما في ذلك المراكز الصحية والمدارس وأنظمة المياه والصرف الصحي». 
وشدد على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن ارتكاب المزيد من أعمال العنف والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والملاجئ.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة
يونيسيف
الأطفال
المساعدة الإنسانية
آخر الأخبار
الوصل وشباب الأهلي.. «الخطوة الأولى» إلى «كأس الطائرة»
الرياضة
الوصل وشباب الأهلي.. «الخطوة الأولى» إلى «كأس الطائرة»
اليوم 15:00
18 لاعباً في قائمة منتخب اليد لتصفيات الأولمبياد
الرياضة
18 لاعباً في قائمة منتخب اليد لتصفيات الأولمبياد
اليوم 14:57
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
علوم الدار
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
اليوم 14:54
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
علوم الدار
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
اليوم 14:47
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اقتصاد
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اليوم 14:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©