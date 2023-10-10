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الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم تعليق المساعدات للفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم تعليق المساعدات للفلسطينيين
11 أكتوبر 2023 01:50

بروكسل (الاتحاد)

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أكد الاتحاد الأوروبي، أمس، عدم تعليق المخصصات المالية والمساعدات للفلسطينيين، مضيفاً أن «الإعلان عن هذا الموضوع من قبل أحد المفوضين الأوروبيين كان رأياً شخصياً». وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في مؤتمر صحفي، إنه «بسبب تطور الوضع في فلسطين، فإننا بحاجة إلى إعادة النظر، ومراجعة المساعدات المقدمة لفلسطين وإلى أن يتم ذلك فلن نعلق أي شيء، علينا أن نتواصل مع الجهات الفاعلة، وبناء عليه سنرى الخطوات التالية التي يجب اتخاذها». 
وأضاف أن «التصريحات التي أدلى بها مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسيع أوليفر فارهيلي الاثنين لم تسبقها مشاورات مع أي عضو في الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إذ إن قراراً كهذا لابد أن يتخذ بالتشاور مع مؤسسات وشركاء الاتحاد الأوروبي الآخرين».
وشدد مامر على «عدم تعليق أي شيء حتى يتم إجراء مراجعة بهذا الشأن»، مبيناً أن المفوضية الأوروبية ستناقش موضوع المساعدات المالية للفلسطينيين خلال اجتماعها الأسبوعي في بروكسل اليوم الأربعاء.

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