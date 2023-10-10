الإمارات تدعو إلى تجنب تفاقم العنف

نيويورك (الاتحاد)

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى وقف التصعيد وتجنب تفاقم العنف وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، مؤكدةً دعم جهود حل النزاعات عبر الحوار والطرق السلمية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وقالت الإمارات في بيان أمام اجتماع أممي، ألقته مريم آل علي، ملحق دبلوماسي بالبعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «انطلاقاً من نهج دولة الإمارات الثابت، والقائم على مبادئ التعايش السلمي، وإيماناً منها بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام القوانين الدولية، تؤكد دولة الإمارات على أنها مستمرة في دعم جهود اللجنة لحل النزاعات عبر الحوار والطرق السلمية، لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين». وأعربت عن أسفها للخسائر في الأرواح نتيجة اندلاع أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، داعيةً الطرفين إلى وقف التصعيد وتجنب تفاقم العنف وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي.

سياسياً، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن بلاده تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال السيسي، إن «مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية»، مشدداً على أن «التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة».

وأضاف أن «مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».

وتابع: «نتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين».

وأكمل: «لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن الشعب المصري يجب أن يكون واعياً بتعقيدات الموقف ومدركاً لحجم التهديد».

بدورها، دعت السعودية التي تترأس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى اجتماع وزاري عاجل للدول الأعضاء من أجل بحث تطورات الأوضاع في غزة.

يأتي هذا غداة إعلان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في بيان، عقد اجتماع استثنائي وزاري اليوم الأربعاء، بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة المملكة المغربية الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري.

أمنياً، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أمس، غارات مكثفة على شمال وشرق قطاع غزة، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية صواريخ تجاه تل أبيب وعسقلان.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي بالطائرات والمدفعية والزوارق البحرية ارتفع إلى 830، إضافة إلى إصابة 4250.

واعتبر الجيش الإسرائيلي، أن فكرة وإمكانية وخيار عملية عسكرية برية في قطاع غزة واردة بقوة.

وفي السياق، دعت منظمة الصحة العالمية إلى إنهاء العنف وفتح ممرات إنسانية للوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلي الإمدادات الحيوية في قطاع غزة.

وقال المتحدث طارق جساريفيتش في مؤتمر صحفي في جنيف إن «الإمدادات الطبية المخزنة مسبقاً في قطاع غزة كانت موجودة في 7 مستشفيات رئيسة، وقد قامت تلك المستشفيات بتفعيل خطط الطوارئ التي تم إعدادها بدعم من المنظمة، لتتعامل مع الزيادة في أعداد الضحايا، وأصبح النظام الصحي في القطاع يعمل فوق طاقته نظراً لعدد المصابين».

وأضاف أن «المنظمة تراقب وتوثّق الهجمات التي تستهدف المنشآت الصحية والقيود المفروضة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وقد تم تفعيل مركز عمليات الطوارئ في قطاع غزة».