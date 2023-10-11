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تعليق الرحلات الجوية في مطار بلندن بسبب حريق كبير

أشخاص يغادرون مطار لوتون بلندن بينما تستجيب خدمات الطوارئ لحريق
11 أكتوبر 2023 08:36

أعلن مطار لوتون اللندني تعليق كلّ الرحلات الجوية حتى منتصف نهار الاربعاء بسبب حريق كبير أدّى لانهيار جزئي في أحد مرائبه.

وقالت إدارة المطار الواقع شمال العاصمة البريطانية والذي يبعد حوالى 40 كلم عن وسطها إنّ "سلامة ركّابنا وموظفينا تظلّ أولويتنا الرئيسية، وبالتالي فقد قرّرنا تعليق كلّ الرحلات الجوية حتى الساعة 12,00 (11,00 ت غ) من ظهر يوم الأربعاء".

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واندلع الحريق قرابة الساعة 21,00 في موقف للسيارات بني مؤخراً في المطار الذي يخدم شركات منخفضة التكلفة.
وأظهرت مشاهد بثّتها وسائل إعلام بريطانية مبنى متعدّد الطوابق مشتعلاً بينما أفاد شهود على وسائل التواصل الاجتماعي بوقوع انفجارات.
وأسفر الحريق عن خمسة جرحى نقلوا إلى المستشفى.
وقالت هيئة الإسعاف المحلية في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) إنّ خمسة أشخاص - هم أربعة إطفائيين وموظف بالمطار - نقلوا إلى المستشفى.
وأضافت أنّ الحريق أسفر عن جريح سادس لكنّ إصابته كانت طفيفة وقد تمّ علاجه في الموقع.

المصدر: وكالات
لندن
بريطانيا
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مطارات
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