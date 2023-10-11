إصابة العشرات في زلزال أفغانستان الأخير

ضرب زلزال قوي آخر غرب أفغانستان اليوم الأربعاء، في المنطقة نفسها التي شهدت سلسلة من الزلازل القوية مطلع هذا الأسبوع، أودت بحياة نحو 2400 شخص. ووفقا لمسؤولين محليين، لقي شخص حتفه وجرى نقل 153 مصابا للمستشفى بعد زلزال اليوم. كما تدمرت مزيد من القرى في ما لا يقل عن ثلاث مناطق في إقليم هيرات.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي، التي ترصد النشاط الزلزالي، أن أحدث زلزال بلغت قوته 3ر6 درجات على مقياس ريختر. وقد وقع الزلزال الساعة (0041 بتوقيت جرينتش) بالقرب من مدينة هيرات، بالقرب من مركز الزلزال الذي وقع السبت الماضي، وعلى عمق تسعة كيلومترات. وكانت عدة زلازل قد ضربت إقليم هيرات بغرب أفغانستان السبت الماضي، مما أدى لتدمير ما لا يقل عن 20 قرية.