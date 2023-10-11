الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يطالب «الناتو» بمزيد من الدعم

زيلينسكي يطالب «الناتو» بمزيد من الدعم
12 أكتوبر 2023 02:44

بروكسل (وكالات) 

أخبار ذات صلة
الناتو: تركيا تؤكد التزامها باتفاق انضمام السويد للحلف
زيلينسكي يردّ على تصريحات روسية بشأن المعارك في أوكرانيا

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته الأولى لمقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل أمس، الدول الأعضاء في الحلف على تكثيف دعمهم لبلاده مع اقتراب فصل الشتاء.
وقال زيلينسكي، إن أوكرانيا في حاجة لمزيد من الأسلحة مثل الصواريخ طويلة المدى في نقاط جغرافية محددة للغاية على أراضينا من أجل أن تصمد البلاد خلال الشتاء المقبل. 
وأضاف أثناء حديثه وبجانبه الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرج أن هذا أمر ضروري لحماية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا والأرواح وصادرات الغذاء. 
من جانبه، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، لترتفع بذلك قيمة المساعدات التي قدمتها واشنطن لكييف إلى 9ر43 مليار دولار. 
وأكد أوستن وقوف الولايات المتحدة مع أوكرانيا مهما طال الوقت.

فولوديمير زيلينسكي
حلف شمال الأطلسي
بروكسل
الناتو
آخر الأخبار
الوصل وشباب الأهلي.. «الخطوة الأولى» إلى «كأس الطائرة»
الرياضة
الوصل وشباب الأهلي.. «الخطوة الأولى» إلى «كأس الطائرة»
اليوم 15:00
18 لاعباً في قائمة منتخب اليد لتصفيات الأولمبياد
الرياضة
18 لاعباً في قائمة منتخب اليد لتصفيات الأولمبياد
اليوم 14:57
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
علوم الدار
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
اليوم 14:54
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
علوم الدار
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
اليوم 14:47
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اقتصاد
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اليوم 14:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©