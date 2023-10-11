زيلينسكي يطالب «الناتو» بمزيد من الدعم

بروكسل (وكالات)

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته الأولى لمقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل أمس، الدول الأعضاء في الحلف على تكثيف دعمهم لبلاده مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال زيلينسكي، إن أوكرانيا في حاجة لمزيد من الأسلحة مثل الصواريخ طويلة المدى في نقاط جغرافية محددة للغاية على أراضينا من أجل أن تصمد البلاد خلال الشتاء المقبل.

وأضاف أثناء حديثه وبجانبه الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرج أن هذا أمر ضروري لحماية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا والأرواح وصادرات الغذاء.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمس، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، لترتفع بذلك قيمة المساعدات التي قدمتها واشنطن لكييف إلى 9ر43 مليار دولار.

وأكد أوستن وقوف الولايات المتحدة مع أوكرانيا مهما طال الوقت.