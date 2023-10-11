الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إندونيسيا تدعـو إلى التعاون لمواجهة تحديات الدول الجزرية

إندونيسيا تدعـو إلى التعاون لمواجهة تحديات الدول الجزرية
12 أكتوبر 2023 02:44

كوالالمبور (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
حرائق غابات إندونيسيا تلوث هواء سنغافورة
مؤتمر الأديان في إندونيسيا: «COP28» منصة عالمية لإيجاد حلول فاعلة للتغير المناخي

دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أمس، إلى وضع إطار تعاون «قوي وديناميكي» للاستجابة للتحديات التي تواجه الدول الأرخبيلية والجزرية. 
جاء ذلك أمام اجتماع رفيع المستوى استضافته إندونيسيا، وهو الأول من نوعه منذ تشكيل منتدى «الدول الأرخبيلية والجزرية» عام 2018 بمشاركة 30 دولة من أصل 51 دولة أرخبيلية وجزرية و4 منظمات دولية. 
وقال يدودو: «إن جميع البلدان الأرخبيلية والجزرية تواجه تحديات مختلفة مثل ارتفاع منسوب مياه البحر وإدارة الموارد البحرية والتلوث البحري»، مؤكداً أهمية التعاون والتضامن بين هذه الدول لإنشاء تدابير استراتيجية ملموسة وتكتيكية لحل المشكلات المشتركة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإندونيسية.
وفي هذا الصدد شجع الرئيس الإندونيسي على دفع التقدم في 3 جوانب هي التضامن والمساواة والشمول كمبادئ يجب الحفاظ عليها بشكل مشترك إضافة إلى الأولوية في التعاون الملموس حسب احتياجات البلدان المستفيدة، ووضع إطار تعاون قوي وديناميكي للاستجابة للتحديات المقبلة.

إندونيسيا
جوكو ويدودو
آخر الأخبار
الوصل وشباب الأهلي.. «الخطوة الأولى» إلى «كأس الطائرة»
الرياضة
الوصل وشباب الأهلي.. «الخطوة الأولى» إلى «كأس الطائرة»
اليوم 15:00
18 لاعباً في قائمة منتخب اليد لتصفيات الأولمبياد
الرياضة
18 لاعباً في قائمة منتخب اليد لتصفيات الأولمبياد
اليوم 14:57
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
علوم الدار
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
اليوم 14:54
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
علوم الدار
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
اليوم 14:47
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اقتصاد
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اليوم 14:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©