إندونيسيا تدعـو إلى التعاون لمواجهة تحديات الدول الجزرية

كوالالمبور (الاتحاد)

دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أمس، إلى وضع إطار تعاون «قوي وديناميكي» للاستجابة للتحديات التي تواجه الدول الأرخبيلية والجزرية.

جاء ذلك أمام اجتماع رفيع المستوى استضافته إندونيسيا، وهو الأول من نوعه منذ تشكيل منتدى «الدول الأرخبيلية والجزرية» عام 2018 بمشاركة 30 دولة من أصل 51 دولة أرخبيلية وجزرية و4 منظمات دولية.

وقال يدودو: «إن جميع البلدان الأرخبيلية والجزرية تواجه تحديات مختلفة مثل ارتفاع منسوب مياه البحر وإدارة الموارد البحرية والتلوث البحري»، مؤكداً أهمية التعاون والتضامن بين هذه الدول لإنشاء تدابير استراتيجية ملموسة وتكتيكية لحل المشكلات المشتركة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإندونيسية.

وفي هذا الصدد شجع الرئيس الإندونيسي على دفع التقدم في 3 جوانب هي التضامن والمساواة والشمول كمبادئ يجب الحفاظ عليها بشكل مشترك إضافة إلى الأولوية في التعاون الملموس حسب احتياجات البلدان المستفيدة، ووضع إطار تعاون قوي وديناميكي للاستجابة للتحديات المقبلة.