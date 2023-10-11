«الأغذية العالمي» يحذر من مجاعة في أفغانستان

برلين (وكالات)

أعلن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أن ثمة مجاعة محتملة في أفغانستان بسبب انخفاض التمويل بشكل كبير.

وأوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في آسيا والمحيط الهادئ جون أيلييف أن الوضع «ميؤوس» منه.

وقال أيلييف، إن برامج المساعدات الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل، مشيراً إلى أن برنامج الأغذية العالمي لديه أموال أقل بنحو 80% لأفغانستان مقارنة بالعام الماضي.

ومن أصل 1.6 مليار دولار، كان هناك 340 مليون دولار فقط متاحة للبلاد.

وأضاف، أن 15 مليون شخص في أفغانستان يعانون حالياً من الجوع، مشيراً الى أن برنامج الأغذية العالمي يريد الوصول إلى 13 مليون شخص على الأقل، ولكن بسبب نقص الأموال اضطر إلى قطع المساعدات عن 10 ملايين منهم.

وأشار إلى أن اقتراب فصل الشتاء القاسي في أفغانستان يعني أن الوضع حرج.

وقال، إن بعض القرى الجبلية معزولة عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى ستة أشهر بسبب الثلوج ولا يمكنها البقاء على قيد الحياة بدون إمدادات، موضحاً أنه يتوقع أن يهرب الناس وإلا سيموتون. ووفقاً لتقارير إعلامية، لقي تحو 2400 شخص حتفهم بعد عدة زلازل ضربت ولاية هيرات الحدودية الأفغانية نهاية الأسبوع الماضي، كما أصيب نحو ألفي شخص.

إلى ذلك، ضرب زلزال قوي آخر غرب أفغانستان أمس، في نفس المنطقة التي شهدت سلسلة من الزلازل القوية مطلع هذا الأسبوع، أودت بحياة نحو 2400 شخص.

ووفقاً لمسؤولين محليين، لقي شخص حتفه وجرى نقل 153 مصاباً للمستشفى بعد زلزال أمس، كما تم تدمير مزيد من القرى في ما لا يقل عن 3 مناطق في إقليم هيرات.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي، التي ترصد النشاط الزلزالي، أن أحدث زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر.

ووقع الزلزال بالقرب من مدينة هيرات، بالقرب من مركز الزلزال الذي وقع السبت الماضي، وعلى عمق 9 كيلومترات.

وكانت عدة زلازل قد ضربت إقليم هيرات بغرب أفغانستان السبت الماضي، مما أدى لتدمير ما لا يقل عن 20 قرية.