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رئيس مركز المعرفة للطاقة في الصليب الأحمر لـ «الاتحاد»: «COP28» فرصة تاريخية لمواجهة تغير المناخ

رئيس مركز المعرفة للطاقة في الصليب الأحمر لـ «الاتحاد»: «COP28» فرصة تاريخية لمواجهة تغير المناخ
12 أكتوبر 2023 02:44

شعبان بلال (القاهرة)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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اعتبر رئيس مركز المعرفة للطاقة والمياه التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر جو بطيخ، أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه الإمارات هذا العام، بمثابة فرصة ولحظة تاريخية؛ لأن تغير المناخ يشكل تهديداً وجودياً للبشرية، ويؤثر على كل جانب من جوانب حياة الناس.
وقال في حوار مع «الاتحاد»: إن تغير المناخ يؤدي إلى خلق الأزمات الإنسانية وتفاقمها في جميع أنحاء العالم، ويتسبب في ارتفاع حرارة الغلاف الجوي والمحيطات والأرض بسبب النشاط البشري في تقلبات مناخية وظواهر متطرفة في جميع العالم، حيث يعيش أكثر من ثلاثة مليارات شخص في أماكن معرضة بشدة لتغير المناخ.
تقييم شامل
وأشار جو بطيخ إلى أن الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي حتى الآن لم تكن كافية لمواجهة تداعيات تغير لمناخ أو عكس اتجاهها، لكن خلال قمة المناخ سيجتمع أصحاب المصلحة لتعزيز الالتزام العالمي بإجراءات التخفيف والتكيف، وأن قمة المناخ «COP28» ستشهد قيام جميع البلدان بتقييم التقدم الذي أحرزته بشأن اتفاق باريس للمناخ، عبر تقييم شامل للتقدم منذ اعتماد اتفاق باريس وسيساعد في مواءمة الجهود المتعلقة بالعمل المناخي، بما في ذلك وضع التدابير اللازمة لسد الفجوات في التقدم.
وعبر المسؤول الأممي عن سعادته بتخصيص يوم للإغاثة والإنعاش والسلام حيث ستسلط اللجنة الدولية الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات طموحة للتخفيف من تغير المناخ، وتعزيز العمل المناخي في حالات النزاع.
خطوة مهمة
وذكر بطيخ أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لقمة المناخ «COP28» تعتبر خطوة مهمة في الجهود العالمية لدعم التكيف والتخفيف من تغير المناخ، بالإضافة إلى ذلك، ستكون هذه فرصة فريدة لإظهار صوت سكان البلدان الأقل استعداداً للتكيف مع تغير المناخ؛ لأن أكثر من نصف البلدان التي تعتبر الأكثر ضعفاً والأقل استعداداً للتكيف مع تغير المناخ تعاني الصراعات، ومعظمها من الأقل نمواً في العالم.
مبادرة تاريخية
وقال رئيس مركز المعرفة للطاقة والمياه التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر: إن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28» سيشهد إطلاق مبادرة تاريخية بعنوان «يوم الإغاثة والتعافي والسلام»، الأولى من نوعها في تاريخ الحدث الممتد إلى 29 عاماً، وتهدف إلى تسليط الضوء على المناطق الأكثر عرضة لتغير المناخ، وكثيراً ما تواجه هذه المناطق تحديات عندما يتعلق الأمر بتصعيد التدابير المناخية العاجلة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المخاوف المرتبطة بالضعف وعدم الاستقرار والصراع، وتهدف المبادرة إلى حشد الاهتمام والموارد لهذه المجالات الحيوية.
وبيَن أن الآثار السلبية لتغير المناخ محسوسة ببعض الطرق الأكثر تطرفاً من جانب الأشخاص الذين يعيشون في أماكن متأثرة بالنزاعات المسلحة، والمجتمعات غير المجهزة للتعامل مع التغير المناخي والتكيف معه، لافتاً إلى أن العمل المناخي في الأماكن المتضررة من الصراعات، والتمويل اللازم لدعمه، أمر بالغ الأهمية للحد من الاحتياجات الإنسانية، والحفاظ على مكاسب التنمية وتجنب الانهيارات المنهجية والهشاشة الدائمة.
3 مطالب
وحول ما ستطرحه اللجنة الدولية للصيب الأحمر خلال «COP28»، أوضح جو بطيخ أنها تحث الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والهيئات الإدارية لمؤتمر الأطراف على تقديم ثلاثة التزامات لضمان تمتع الأشخاص الذين يعانون الصراعات، أولها إعادة الالتزام باتخاذ إجراءات سياسية عاجلة وطموحة للحد من الانبعاثات والحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة ضمن نطاق صالح للسكن لتجنب أسوأ عواقب تغير المناخ على البشر.
دعم
أضاف، أن الأمر الثاني الذي تطالب به اللجنة الدولية هو الاعتراف بضعف البلدان المتأثرة بالصراعات في مواجهة المخاطر المناخية بسبب محدودية قدرتها على التكيف، ثم الوفاء بالالتزامات الدولية لتعزيز العمل المناخي في البلدان المعرضة بشكل خاص لآثاره من خلال ضمان الدعم بتمويل مناسب خاصة في البلدان التي تعاني من الصراعات والعنف.

COP28
الإمارات
تغير المناخ
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