مباحثات ليبية - أميركية حول جهود إعادة إعمار في «درنة»

حسن الورفلي (بنغازي)

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس، آلية إعمار مدينة «درنة» والمناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا الشهر الماضي.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اللقاء «خصص لمناقشة آلية إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة، وضمان شفافية وفاعلية الإجراءات وفق خطة معتمدة، وبحث التعاون في ملف إعادة إعمار مدينة مرزق، والبدء بتوفير الكهرباء والخدمات الأساسية المختلفة لضمان عودة سكانها».

ويزور العاصمة طرابلس، منذ الثلاثاء الماضي، وفد أميركي يضم إلى جانب نورلاند، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى ليبيا جيرمي بيرندت، سكرتير مساعد وزير الخارجية لعمليات الصراع وتحقيق الاستقرار آن ويتكوفسكي.

وبحث الوفد الأميركي، أمس، مسار الاستراتيجية الأميركية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار بليبيا، والجهود المبذولة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة بعد الفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا.