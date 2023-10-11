الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مباحثات ليبية - أميركية حول جهود إعادة إعمار في «درنة»

الدمار في مدينة درنة جراء الفيضانات (أرشيفية)
12 أكتوبر 2023 02:44

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
ليبيا.. دعوة أممية لتسوية القضايا الخلافية لقـانوني الانتخابات
لا اتفاق بين الجمهوريين على مرشح لرئاسة «الكونغرس»

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس، آلية إعمار مدينة «درنة» والمناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا الشهر الماضي.
وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اللقاء «خصص لمناقشة آلية إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة، وضمان شفافية وفاعلية الإجراءات وفق خطة معتمدة، وبحث التعاون في ملف إعادة إعمار مدينة مرزق، والبدء بتوفير الكهرباء والخدمات الأساسية المختلفة لضمان عودة سكانها».
ويزور العاصمة طرابلس، منذ الثلاثاء الماضي، وفد أميركي يضم إلى جانب نورلاند، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى ليبيا جيرمي بيرندت، سكرتير مساعد وزير الخارجية لعمليات الصراع وتحقيق الاستقرار آن ويتكوفسكي.
وبحث الوفد الأميركي، أمس، مسار الاستراتيجية الأميركية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار بليبيا، والجهود المبذولة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة بعد الفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا.

درنة
ليبيا
حكومة الوحدة الوطنية
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
الوصل وشباب الأهلي.. «الخطوة الأولى» إلى «كأس الطائرة»
الرياضة
الوصل وشباب الأهلي.. «الخطوة الأولى» إلى «كأس الطائرة»
اليوم 15:00
18 لاعباً في قائمة منتخب اليد لتصفيات الأولمبياد
الرياضة
18 لاعباً في قائمة منتخب اليد لتصفيات الأولمبياد
اليوم 14:57
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
علوم الدار
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
اليوم 14:54
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
علوم الدار
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
اليوم 14:47
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اقتصاد
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اليوم 14:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©