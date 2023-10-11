الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 3 إرهابيين في صلاح الدين

جنديان عراقيان عند موقع الهجوم الإرهابي في «صلاح الدين» (أرشيفية)
12 أكتوبر 2023 02:44

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
«المواجهة 45» بين «الأبيض» و«الأزرق»
خبراء ومحللون تونسيون لـ«الاتحاد» إحالة ملف «النهضة» للقضاء يُمهِّد إلى حل الحركة وتصفيتها

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، أمس، عن قتل 3 إرهابيين في محافظة صلاح الدين.
وذكر الجهاز في بيان، أمس، أنه «بكمين محكم وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوات الجهاز من قتل ثلاثة إرهابيين من عصابات داعش في محافظة صلاح الدين قضاء طوزخرماتو». وأضاف أن «المعلومات الاستخبارية الدقيقة دائماً ما يكون لها الأثر الناجع في شل حركة العصابات الإرهابية».
وفي سياق متصل، تمكن الطيران الحربي العراقي، من تدمير أوكار لتنظيم «داعش» في كركوك. وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أنه «وفقاً لمعلومات دقيقة من المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F16 ضربات موجعة استهدفت خلالها أوكاراً يتمركز فيها عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك».
وأضاف أن «القوات والدوائر الاستخبارية مستمرة برصد تحركات الإرهابيين وإنزال القصاص العادل بهم».

صلاح الدين
العراق
داعش
مكافحة الإرهاب
آخر الأخبار
الوصل وشباب الأهلي.. «الخطوة الأولى» إلى «كأس الطائرة»
الرياضة
الوصل وشباب الأهلي.. «الخطوة الأولى» إلى «كأس الطائرة»
اليوم 15:00
18 لاعباً في قائمة منتخب اليد لتصفيات الأولمبياد
الرياضة
18 لاعباً في قائمة منتخب اليد لتصفيات الأولمبياد
اليوم 14:57
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
علوم الدار
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
اليوم 14:54
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
علوم الدار
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
اليوم 14:47
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اقتصاد
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اليوم 14:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©