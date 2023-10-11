مقتل 3 إرهابيين في صلاح الدين

هدى جاسم (بغداد)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، أمس، عن قتل 3 إرهابيين في محافظة صلاح الدين.

وذكر الجهاز في بيان، أمس، أنه «بكمين محكم وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوات الجهاز من قتل ثلاثة إرهابيين من عصابات داعش في محافظة صلاح الدين قضاء طوزخرماتو». وأضاف أن «المعلومات الاستخبارية الدقيقة دائماً ما يكون لها الأثر الناجع في شل حركة العصابات الإرهابية».

وفي سياق متصل، تمكن الطيران الحربي العراقي، من تدمير أوكار لتنظيم «داعش» في كركوك. وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أنه «وفقاً لمعلومات دقيقة من المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F16 ضربات موجعة استهدفت خلالها أوكاراً يتمركز فيها عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك».

وأضاف أن «القوات والدوائر الاستخبارية مستمرة برصد تحركات الإرهابيين وإنزال القصاص العادل بهم».