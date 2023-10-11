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الإمارات: الحرص على إقامة مجتمع متسامح متعدد الثقافات

جانب من الحوار التفاعلي (من المصدر)
12 أكتوبر 2023 02:44

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت الإمارات أنها تتمتع بسجل حافل من الإنجازات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بفضل دستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، مشددةً الحرص على إقامة مجتمع متسامح متعدد الثقافات يعيش فيه الناس من جميع أنحاء العالم في وئام وانسجام مع بعضهم البعض.
وقالت الإمارات في مداخلة لوفد البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال الحوار التفاعلي مع فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن الإمارات تتمتع بسجل حافل من الإنجازات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بفضل دستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ونظامها التشريعي الذي يُعزز مبادئ العدالة والمساواة، وفقاً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت: «حرصت دولة الإمارات منذ نشأتها على إقامة مجتمع متسامح متعدد الثقافات يعيش فيه الناس من جميع أنحاء العالم في وئام وانسجام مع بعضهم البعض، ونجحت في إنشاء منظومة متكاملة من التشريعات والتدابير التنفيذية التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن وأصحاب الهمم والعمال، كما ساهمت بفعالية في مكافحة الاتجار بالبشر على المستويين الإقليمي والدولي».
وأضافت: «تشدد دولة الإمارات على أهمية تضافر الجهود الدولية في مواجهة تداعيات تغير المناخ، خاصة وأنه أصبح يُشكل تحدياً هائلاً أمام التنمية حسبما أشارت التقارير الدولية الأخيرة».
وأشارت إلى أن دعم جهود التكيف في الدول النامية أمر في غاية الأهمية، كما أن تيسير الحصول على التمويل اللازم لدفع العمل المناخي في جنوب العالم أمر لا غنى عنه من أجل للوفاء بوعد تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت: «دولة الإمارات، بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28»، ملتزمة بالدفع نحو بناء توافق عالمي حول نتائج تُركز على اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة تداعيات تغير المناخ».
وفي ختام الحوار، قالت: «يود وفد بلادي اغتنام هذه الفرصة للإعراب عن تقديره للعمل الذي يضطلع به المفوض السامي وفريق مكتبه، ونتطلع إلى العمل معاً للدفع بجدول الأعمال العالمي لحقوق الإنسان قدماً».

الإمارات
حقوق الإنسان
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