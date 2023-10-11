النيجر تطرد منسقة الأمم المتحدة

نيامي (وكالات)

أمر النظام العسكري بالنيجر، في بيان أمس، منسقة الأمم المتحدة لويز أوبان بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

يأتي القرار مع بدء فرنسا سحب جنودها البالغ عددهم حوالى 1400 جندي من النيجر، بعد سحب سفيرها في نيامي.

ويدين البيان «العراقيل» التي وضعها بحسب قوله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للحيلولة دون مشاركة النيجر في الجمعية العامة للمنظمة الدولية التي أقيمت في سبتمبر الماضي في نيويورك.

وأرسل الجنرالات النيجيريون إلى نيويورك وزير خارجيتهم الجديد، باكاري ياو سانغاري الذي كان يمثل البلاد لدى الأمم المتحدة قبل الانقلاب.

وأكد وقتها الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنه «في حال وجود تضارب في هويات الشخصيات المفوضة يحيل الأمين العام القضية إلى لجنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة التي تتشاور في الأمر»، مضيفاً «ليس الأمين العام من يقرر».

ونظراً إلى أن اللجنة لن تلتئم إلا في وقت لاحق، فلم يضف أي ممثل للنيجر إلى قائمة المتحدثين.

وقال المجلس العسكري حينذاك إن النيجر «ترفض بقوة وتندد بهذا التدخل الواضح في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة».