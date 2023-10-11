الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

النيجر تطرد منسقة الأمم المتحدة

جنود فرنسيون في النيجر
12 أكتوبر 2023 02:44

نيامي (وكالات) 

أخبار ذات صلة
تمويل أممي عاجل لدعم الجهود الإنسانية الفورية في غزة
بعثة الدولة بالأمم المتحدة: «COP28» يدعم جهود الحد من هدر الغذاء

أمر النظام العسكري بالنيجر، في بيان أمس، منسقة الأمم المتحدة لويز أوبان بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.
يأتي القرار مع بدء فرنسا سحب جنودها البالغ عددهم حوالى 1400 جندي من النيجر، بعد سحب سفيرها في نيامي.
ويدين البيان «العراقيل» التي وضعها بحسب قوله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للحيلولة دون مشاركة النيجر في الجمعية العامة للمنظمة الدولية التي أقيمت في سبتمبر الماضي في نيويورك.
وأرسل الجنرالات النيجيريون إلى نيويورك وزير خارجيتهم الجديد، باكاري ياو سانغاري الذي كان يمثل البلاد لدى الأمم المتحدة قبل الانقلاب.
وأكد وقتها الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنه «في حال وجود تضارب في هويات الشخصيات المفوضة يحيل الأمين العام القضية إلى لجنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة التي تتشاور في الأمر»، مضيفاً «ليس الأمين العام من يقرر».
ونظراً إلى أن اللجنة لن تلتئم إلا في وقت لاحق، فلم يضف أي ممثل للنيجر إلى قائمة المتحدثين.
وقال المجلس العسكري حينذاك إن النيجر «ترفض بقوة وتندد بهذا التدخل الواضح في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة».

النيجر
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
الوصل وشباب الأهلي.. «الخطوة الأولى» إلى «كأس الطائرة»
الرياضة
الوصل وشباب الأهلي.. «الخطوة الأولى» إلى «كأس الطائرة»
اليوم 15:00
18 لاعباً في قائمة منتخب اليد لتصفيات الأولمبياد
الرياضة
18 لاعباً في قائمة منتخب اليد لتصفيات الأولمبياد
اليوم 14:57
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
علوم الدار
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
اليوم 14:54
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
علوم الدار
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
اليوم 14:47
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اقتصاد
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اليوم 14:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©