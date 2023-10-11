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تدمير معاقل لـ«الشباب» جنوب الصومال

جنود صوماليون في مناطق محررة من «الشباب» بولاية غلمدغ (أرشيفية)
12 أكتوبر 2023 02:44

مقديشو (الاتحاد) 

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نجح الجيش الصومالي، أمس، في تدمير مرتكزات تابعة لميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال عملية عسكرية في مناطق بولاية جوبالاند الإقليمية في جنوب البلاد. وجرت العملية العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة في منطقتي «أبودن» و«بوربنان»، حيث دمرت أوكار الميليشيات في تلك المناطق.
وتأتي مساعي الجيش الوطني عقب عمليات عسكرية تم تنفيذها في مدن بؤالي وجلب وساكو بإقليم جوبا الوسطى.
الجدير بالذكر، أن القوات المسلحة الصومالية تواصل حملة عسكرية واسعة النطاق في جبهات أمامية للقتال في مناطق وسط وجنوب البلاد ضد حركة الشباب الإرهابية، ما أدى إلى تصفية مجموعة كبيرة من المتشددين.
والشهر الماضي، طلبت الحكومة من الأمم المتحدة الموافقة على تأجيل مدّته 90 يوماً في المرحلة الأخيرة من الخفض المخطط لقوة الاتحاد الأفريقي التي من المقرّر أن تسلم المسؤولية الأمنية الكاملة للقوات الصومالية في نهاية عام 2024.
وفي السياق، أعلن جهاز المخابرات والأمن الوطني، إحباط عملية إرهابية بالعاصمة مقديشو، وتم إلقاء القبض على العنصر الإرهابي. 
وأوضح الجهاز أنه يكثف في الآونة الأخيرة من عملياته لإحباط المخططات الإرهابية كافة التي تنظمها ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

الصومال
حركة الشباب الإرهابية
الجيش الصومالي
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