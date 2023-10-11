الأمم المتحدة تطلق عملية طوارئ لإغاثة 800 ألف فلسطيني

جنيف (الاتحاد)

دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر ممرات إنسانية، وقال إنه يجب ألا تكون هناك عوائق أمام موظفيه حتى يتمكن من نقل السلع الأساسية إلى القطاع.

ولفت بيان صادر عن البرنامج إلى أن «الفلسطينيين هناك يفتقرون إلى الغذاء والماء والإمدادات الأساسية ويواجهون ظروفاً صعبة»، مشيراً إلى أنه يجب ضمان وصول المساعدات والتمويل للمحتاجين بشكل عاجل.

وتابع: «نحتاج أكثر من 17 مليون دولار أميركي خلال الأسابيع الـ4 المقبلة للتعامل مع هذا الوضع الحرج»، مشيراً إلى أن برنامج الأغذية العالمي تعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لتوزيع المواد الغذائية الجاهزة للاستهلاك على 73 ألف نازح في الملاجئ في غزة.

وتابع: «هناك مخاوف من نفاد الموارد الحيوية في المدينة مثل الغذاء والمياه والكهرباء»، مشيراً إلى أن البنية التحتية تضررت بشدة مما يعيق إنتاج الغذاء والإمدادات الغذائية ويعطل شبكات التوزيع.

ووصف برنامج الأغذية العالمية في فلسطين، إن الوضع الحالي بأنه «مدمر».

ولفت إلى أنه يعمل على التأكد من وصول المساعدات اللازمة للبقاء على قيد الحياة للمحتاجين الذين فروا من منازلهم ومن يعيشون في ملاجئ، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى 180 ألف شخص بالتعاون مع «الأونروا».