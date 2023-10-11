الاتحاد الأوروبي: نعمل على تأمين دخول المساعدات إلى غزة

بروكسل، غزة (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أنه يجري اتصالات على مدار الساعة لفتح ممر آمن لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة.

وقال متحدث الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية شادي عثمان، إن «دول الاتحاد الأوروبي وأطرافاً إقليمية ودولية تعمل من أجل تمكين إدخال المساعدات والمياه والكهرباء لقطاع غزة».

وأشار إلى أن «المطلب الأساسي بأن يتم التركيز على البعد الإنساني اللازم، والمحافظة على أن لا تكون هناك كارثة إنسانية».

وأضاف عثمان: «استمرار الحال يعني تفاقم الأزمة الموجودة وقد تصل إلى كارثة إنسانية».

يأتي ذلك، فيما قال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، أمس، إن جميع أسرّة المستشفيات في القطاع امتلأت. وأضاف أبو الريش أن الأدوية والمستلزمات الطبية أيضاً في طريقها للنفاد. وحذرت بلديات غزة، أمس، من كارثة صحية وبيئية على القطاع.

وقال يحيى السراج، رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي: «نحذر من كارثة صحية وبيئية وشيكة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع ونقص الوقود وإمدادات الكهرباء.