تواصل الدعوات الدولية لخفض التصعيد

عواصم (الاتحاد، وكالات)

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، والذي انعقد أمس، بناء على طلب دولة فلسطين برئاسة المملكة المغربية، وذلك لبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية المحتلة إثر التصعيد الأخير غير المسبوق في قطاع غزة.

بحث الاجتماع تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والتصعيد الأخير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واعتمد قراراً تضمن التأكيد على الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وإدانة قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم، وضرورة حماية المدنيين، وإدانة ما تعرض له الشعب الفلسطيني وما يتعرض له حالياً من عدوان، وضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، والتأكيد على أن الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب تحقيق السلام العادل وتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما بحث الاجتماع تقديم مساعدات إغاثية وطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية.

جاء ذلك، فيما تواصلت الدعوات العربية والدولية المكثفة لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقالت الرئاسة المصرية في بيان: «إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغ وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في اجتماع بالقاهرة أمس، أن مصر تبذل مساعيها وتكثف اتصالاتها لاحتواء الموقف في غزة منعاً لتفاقمه».

كما أوضح العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن «ما تشهده الأراضي الفلسطينية حالياً من تصعيد ما هو إلا دليل يؤكد مجدداً أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء».

بدورها، أكدت جامعة الدول العربية، أمس، ضرورة وقف القتال في قطاع غزة في أسرع وقت «حتى لا تتوسع الأمور إلى ما هو أشد خطراً وتخرج عن السيطرة».

وذكرت الجامعة العربية، في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء عقده أمينها العام أحمد أبوالغيط مع وزيري خارجية إيطاليا أنطونيو تياني وليتوانيا غبيريالوس لاندربيرغ، كل على حدة، خلال زيارتيهما إلى القاهرة.

وعبر أبوالغيط عن رفضه الكامل لقتل المدنيين، مؤكداً «ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين ومعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى انفجار الوضع على هذا النحو الخطر والمؤسف وعلى رأسها انسداد الأفق السياسي والقضاء المتواصل على مقومات حل الدولتين». دولياً، قال مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون، أمس: «إن بكين تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار».