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الإمارات تؤكد التزامها بدعم الصومال لتعزيز الأمن والاستقرار

شخبوط بن نهيان مترئساً وفد الدولة خلال الاجتماع (وام)
12 أكتوبر 2023 02:44

أنقرة (وام)

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ترأس معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع الرابع للمجموعة الخماسية بشأن الصومال الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة، بمشاركة ممثلين عن جمهورية الصومال الفيدرالية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة. ويستهدف الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي حول الأوضاع الراهنة التي تخص الشأن الصومالي.
وأكدت الإمارات، خلال الاجتماع، التزامها بدعم الصومال، ومواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية فيه. 
 ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لأعمال الاجتماع الثالث للمجموعة الخماسية الذي عقد في قطر في شهر يونيو الماضي.

الإمارات
الصومال
شخبوط بن نهيان
تركيا
قطر
الولايات المتحدة
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