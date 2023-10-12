بوتين يعلن توسيع التعاون العسكري مع قرغيزستان

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى تعزيز التعاون العسكري والدفاعي مع جمهورية قرغيزستان الواقعة في آسيا الوسطى.

يقوم بوتين بزيارة تستمر يومين إلى قرغيزستان، ومن المقرر أن يحضر خلالها قمة لرابطة الدول المستقلة غدا الجمعة.

وقال بوتين، خلال المحادثات مع نظيره القرغيزستاني صدير جاباروف "أود بأن أشكر الرئيس على الدعوة. لدينا أسباب قوية (للحضور هنا)، لكن حتى من دون هذه الأسباب فإن هذه الزيارة تأخّرت كثيرا".وأضاف "أتوقع أن يزداد التعاون العسكري والعسكري-التقني بين روسيا وقرغيزستان (...) قوة واتساعا".

وقرغيزستان منضوية في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهو تحالف عسكري على غرار حلف شمال الأطلسي للدول السوفياتية السابقة تقوده روسيا.

ونادرا ما يغادر الرئيس الروسي بلاده منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.

وزار بوتين هذا العام بيلاروسيا ويتوقع أن يزور الصين الأسبوع المقبل.

وقبيل زيارة بوتين، أعلنت قرغيزستان بأنها صادقت على اتفاقية لنظام دفاع جوي مشترك مع روسيا.

وأبرمت موسكو اتفاقيات مشابهة مع دول أخرى بينها كازاخستان وبيلاروس وطاجيكستان.