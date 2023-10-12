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كييف تعلن قصف سفينة حربية روسية وإلحاق الضرر بها

سفينة حربية روسية
12 أكتوبر 2023 17:35

قالت البحرية الأوكرانية، اليوم الخميس، إنها دمرت سفينة حربية روسية بالقرب من ميناء "سيفاستوبول" المطل على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.  
وأكد  الكابتن دميترو بليتشينشوك الناطق باسم البحرية، الضرر الذي لحق بالسفينة "بافيل ديرجافين"، وذلك في مقابلة مع إذاعة "أوروبا الحرة". 
ولم يذكر تفاصيل بشأن مدى الضرر.
والليلة السابقة، قالت العديد من القنوات عبر تطبيق "تلغرام"، بما في ذلك الإدارة العسكرية بمدينة أوديسا الساحلية، أن السفينة الحربية اصطدمت بلغم بحري روسي في المياه قبالة سيفاستوبول. 
وتعد السفينة "بافيل ديرجافين" واحدة من بين أربع حراقات تستخدم كسفن دورية ثقيلة من جانب أسطول البحر الأسود الروسي. 
يمكن لتلك السفن الحربية أن تستخدم أيضا لإطلاق صواريخ "كروز". 
في سبتمبر الماضي، أعلنت كييف أن أوكرانيا هاجمت سفينة أخرى من تلك السفن، وهي "سيرجي كوتوف وألحقت بها أضرارا جسيمة.   
ولم تعلق موسكو على الضرر المزعوم الذي لحق بالسفينة "بافيل ديرجافين".

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