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أوكرانيا تؤكد إسقاط 28 طائرة مسيّرة

صاروخ أوكرانيا يلاحق طائرة مسيرة
12 أكتوبر 2023 21:16

أوكرانيا تؤكد إسقاط 28 طائرة مسيّرة أعلن سلاح الجو في أوكرانيا أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 28 من أصل 33 طائرة مسيرة روسية، اليوم الخميس.
 وقال سلاح الجو، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، إن "روسيا هاجمت الأراضي الأوكرانية بطائرات مسيرة من الاتجاهين الشمالي والجنوبي (منطقة بيلجورود الروسية ومنطقة تشودا كيب في شبه جزيرة القرم)"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم". 
وأضاف البيان أنه تم إطلاق ما مجموعه 33 طائرة مسيرة، موضحاً أن وحدات الدفاع الجوي عملت في ست مناطق على الأقل في أوكرانيا. 
وأكد البيان أن الطائرات وصواريخ أرض جو وفرق إطلاق النار المتنقلة ووحدات الحرب الإلكترونية ساهمت في صد الهجوم الجوي. 
وذكر أن القوات الأوكرانية أسقطت 28 من أصل 33 طائرة مسيّرة، وهو أمر يتعذر التحقق منه عبر مصدر مستقل.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
صواريخ
طائرات مسيرة
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