زيلينسكي يردّ على تصريحات روسية بشأن المعارك في أوكرانيا

ردّت أوكرانيا، اليوم الخميس، على تصريحات للجيش الروسي بشأن المعارك في شرق أوكرانيا.

أكدت أوكرانيا، اليوم الخميس، أن قواتها «صامدة» في مدينة «أفدييفكا» الواقعة في شرق البلاد.

كان الجيش الروسي أعلن، أمس الأربعاء، أنه «عزّز» مواقعه في القطاع.

ووفق قناة «ريبار» الروسية على تطبيق «تلغرام»، فقد سيطرت قوات روسيا على تلة في الجانب الشمالي ودخلت قرية «ستيبوفي» شمال غرب «أفدييفكا» حيث تدور معارك حاليا.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس عبر منصة إكس «أفديفكا، نحن صامدون. شجاعة الأوكرانيين ووحدتهم هي التي ستحدد النهاية».

وأفاد رئيس بلدية المدينة فيتالي باراباش، الخميس لليوم الثالث على التوالي، أن «الوضع متوتر للغاية» في ظل «معارك لم تهدأ في محيط المدينة» وقصف على مواقع أوكرانية وعلى «أفدييفكا» نفسها.

وأشار خصوصا إلى وقوع هجوم صاروخي ليلا على المدينة الصناعية الواقعة في منطقة دونباس، موضحا أنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

وتابع «روسيا تواصل مهاجمة المواقع. إنهم يأتون من كل الاتجاهات بأعداد كبيرة».

ووفق باراباش، احتفظت القوات الأوكرانية بمواقعها و«تم صد جميع الهجمات». وأضاف «في بعض الأماكن، حاولنا القيام بهجوم مضاد».

كما أكد أندريه كوفاليف المتحدث باسم الجيش الأوكراني أن القوات الموجودة في أفدييفكا تقاوم «بشجاعة» و«تصد الهجمات».

وأكد رئيس بلدية المدينة أن هذا «أكبر هجوم على أفدييفكا»، لأن القوات الروسية دفعت ب«عشرات إن لم تكن مئات المركبات».

وتحدث عن «دمار كبير» في «أفدييفكا» التي تقع على بعد 13 كيلومتراً من دونيتسك، وهي عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم.