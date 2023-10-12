الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يردّ على تصريحات روسية بشأن المعارك في أوكرانيا

جنود أوكرانيون في جبهة القتال
12 أكتوبر 2023 21:53

ردّت أوكرانيا، اليوم الخميس، على تصريحات للجيش الروسي بشأن المعارك في شرق أوكرانيا.
أكدت أوكرانيا، اليوم الخميس، أن قواتها «صامدة» في مدينة «أفدييفكا» الواقعة في شرق البلاد.
كان الجيش الروسي أعلن، أمس الأربعاء، أنه «عزّز» مواقعه في القطاع.
ووفق قناة «ريبار» الروسية على تطبيق «تلغرام»، فقد سيطرت قوات روسيا على تلة في الجانب الشمالي ودخلت قرية «ستيبوفي» شمال غرب «أفدييفكا» حيث تدور معارك حاليا.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس عبر منصة إكس «أفديفكا، نحن صامدون. شجاعة الأوكرانيين ووحدتهم هي التي ستحدد النهاية».
وأفاد رئيس بلدية المدينة فيتالي باراباش، الخميس لليوم الثالث على التوالي، أن «الوضع متوتر للغاية» في ظل «معارك لم تهدأ في محيط المدينة» وقصف على مواقع أوكرانية وعلى «أفدييفكا» نفسها.
وأشار خصوصا إلى وقوع هجوم صاروخي ليلا على المدينة الصناعية الواقعة في منطقة دونباس، موضحا أنه لم يسفر عن وقوع إصابات.
وتابع «روسيا تواصل مهاجمة المواقع. إنهم يأتون من كل الاتجاهات بأعداد كبيرة».
ووفق باراباش، احتفظت القوات الأوكرانية بمواقعها و«تم صد جميع الهجمات». وأضاف «في بعض الأماكن، حاولنا القيام بهجوم مضاد».
كما أكد أندريه كوفاليف المتحدث باسم الجيش الأوكراني أن القوات الموجودة في أفدييفكا تقاوم «بشجاعة» و«تصد الهجمات».
وأكد رئيس بلدية المدينة أن هذا «أكبر هجوم على أفدييفكا»، لأن القوات الروسية دفعت ب«عشرات إن لم تكن مئات المركبات».
وتحدث عن «دمار كبير» في «أفدييفكا» التي تقع على بعد 13 كيلومتراً من دونيتسك، وهي عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم.

أخبار ذات صلة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبرم مذكرة تفاهم مع أرشيف الدولة في أوكرانيا
أوكرانيا تؤكد إسقاط 28 طائرة مسيّرة
المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
جبهات القتال
أوكرانيا
آخر الأخبار
الوصل وشباب الأهلي.. «الخطوة الأولى» إلى «كأس الطائرة»
الرياضة
الوصل وشباب الأهلي.. «الخطوة الأولى» إلى «كأس الطائرة»
اليوم 15:00
18 لاعباً في قائمة منتخب اليد لتصفيات الأولمبياد
الرياضة
18 لاعباً في قائمة منتخب اليد لتصفيات الأولمبياد
اليوم 14:57
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
علوم الدار
"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
اليوم 14:54
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
علوم الدار
محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
اليوم 14:47
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اقتصاد
وصول طائرة بوينج 787-10 دريملاينر الجديدة إلى مطار أبوظبي
اليوم 14:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©