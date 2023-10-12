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الناتو: تركيا تؤكد التزامها باتفاق انضمام السويد للحلف

ستولتنبرج خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو (رويترز)
13 أكتوبر 2023 01:47

بروكسل (وكالات) 

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ أمس، أن تركيا أكدت لحلفائها أنها لا تزال ملتزمة باتفاق المصادقة على انضمام السويد إلى التحالف العسكري.
وتواجه أنقرة ضغوطاً متزايدة من نظرائها في الناتو من أجل الموافقة على طلب استوكهولم للانضمام إلى التحالف بعد أكثر من عام من التأخير.
وتركيا والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الناتو اللتان لم تصادقا بعد على عضوية السويد في التحالف بعدما تخلت استوكهولم عن سياسة عدم الانحياز عقب الأزمة الأوكرانية. ووافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة الحلف الأطلسي في فيلنيوس في يوليو الماضي على تقديم المصادقة على انضمام السويد إلى برلمانه.  لكن لم يحدث أي تطوّر منذ عاد النواب الأتراك إلى الاجتماع في بداية أكتوبر.
وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء دفاع الناتو: إن «وزير الدفاع التركي أكّد أن تركيا ملتزمة اتفاق فيلنيوس بشأن استكمال عملية انضمام السويد» إلى التحالف، مضيفا «أتوقع أن تقدم الحكومة التركية بروتوكول الانضمام إلى البرلمان التركي، وأن تعمل معه لضمان المصادقة السريعة عليه».

حلف شمال الأطلسي
السويد
ينس ستولتنبرغ
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