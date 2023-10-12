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لا اتفاق بين الجمهوريين على مرشح لرئاسة «الكونغرس»

زائر أمام مبنى الكابيتول (رويترز)
13 أكتوبر 2023 01:47

واشنطن (وكالات)

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أخفق الجمهوريون في الاتفاق على اسم الرئيس المقبل لمجلس النواب بسبب خلافاتهم التي تشل الكونغرس منذ أكثر من أسبوع. فالنائب عن ولاية لويزيانا ستيف سكاليز الذي رشحه أغلبية زملائه لم يقنع في تصويت غير رسمي ظهر أمس الأول، عدداً كافياً من أنصار ترامب لدعمه للوصول إلى المنصب - وبالتالي السماح بتنظيم التصويت في جلسة عامة مما عمق الأزمة في الكونغرس.
ويتألف الكونغرس من مجلسين أحدهما مجلس الشيوخ، الذي فاز فيه الديمقراطيون بقيادة جو بايدن ومجلس النواب وهو الذي يشهد فوضى غير مسبوقة. 
وعلقت معظم سلطات هذه المؤسسة بسبب الإقالة المفاجئة لرئيسه كيفن مكارثي في الثالث من أكتوبر الماضي بسبب الانقسامات بين المعتدلين وأنصار ترامب في الحزب الجمهوري.
لم يتمكن الجمهوريون منذ أكثر من أسبوع من الاتفاق على خليفة محتمل لكيفن مكارثي. وقد اجتمعوا في جلسة مغلقة على أمل الاتفاق على خليفة محتمل لكيفن مكارثي ووضع حد لهذا الشغور غير المسبوق. ويشكل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن أقلية في مجلس النواب، وبالتالي فهو يكتفي بدور المتفرج على المفاوضات الفوضوية في الكونغرس.

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