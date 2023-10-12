ترحيب إماراتي بمواصلة تنفيذ اتفاق السلام في كولومبيا

نيويورك (الاتحاد)

رحبت الإمارات بمواصلة الحكومة الكولومبية تنفيذ اتفاق السلام النهائي، معربة عن دعمها لجهود الجهاز القضائي الخاص بما يشمل معالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستمرار الالتزام بتحقيق سلام دائم وضمن نطاق أوسع في كل أنحاء البلاد.

وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته ميان طنطاوي، عضو البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن كولومبيا: «لقد وصلنا إلى منعطف حاسم على طريق السلام والأمن في كولومبيا»، مؤكدة ضروري اتباع نهج شامل يشمل المجتمع بأكمله لضمان السلام العادل والدائم في جميع أنحاء البلاد.

وجددت خلال البيان دعمها لجميع الجهود الرامية إلى مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار والتحقق منه، بما في ذلك من خلال التوسع الأخير في ولاية بعثة التحقق التابعة للأمم المتحدة، لافتة إلى أن استمرار وقف إطلاق النار، حقبة جديدة من بناء الثقة في كولومبيا.

وأضافت ميان طنطاوي، في ختام البيان: «بينما تواصل كولومبيا اتخاذ الخطوات اللازمة في عملية المصالحة، فإننا على ثقة بأن البلد سيواصل تجاوز ماضيه نحو مستقبل آمن وأكثر ازدهارا لشعب كولومبيا».