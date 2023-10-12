بعثة الدولة بالأمم المتحدة: «COP28» يدعم جهود الحد من هدر الغذاء

نيويورك (الاتحاد)

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اجتماع اللجنة الثانية بشأن التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية، عن أملها أن تسهم مخرجات مؤتمر الأطراف «COP28» في الحد من هدر الغذاء وتطوير وتسريع مبادرات الأمن الغذائي وضمان استدامتها، مؤكدة ضرورة تطوير إنتاج محلي مستدام وممكّن بالتكنولوجيا.

وقالت بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، أمس، عبر موقعها الرسمي على منصة «إكس»: «نتطلع إلى مخرجات مؤتمر الأطراف (COP28) الذي من المتوقع أن يسهم في دعم الجهود الدولية للحد من هدر الغذاء وتطوير وتسريع مبادرات الأمن الغذائي وضمان استدامتها».

كما أكدت ضرورة «تطوير إنتاج محلي مستدام وممكّن بالتكنولوجيا، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء».

وتواصل دولة الإمارات جهودها من أجل تحسين الأمن الغذائي العالمي، الذي يشكل تحدياً تواجهه العديد من الدول بسبب آثار التغير المناخي، عبر وضع حلول فعّالة خلال استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في نوفمبر المقبل.

وتعتبر التغيرات المناخية من أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي وخصوصاً تأثيرها على قطاعي المياه والزراعة، حيث تشير الدراسات المعنية إلى أن التغيرات المناخية تهدد الأمن الغذائي العالمي لنحو 40 % من إجمالي المحاصيل، وتؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء عالمياً، وتؤدي إلى ارتفاعها بشكل كبير وربما غير مسبوق، بما ينعكس على عدم قدرة الفئات الفقيرة على تحمل هذه الأسعار.