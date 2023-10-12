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الصايغ يؤكد التزام الدولة بتعزيز النمو في منطقة المحيط الهندي

أحمد الصايغ وكبار الحضور في صورة تذكارية على هامش الاجتماعات (وام)
13 أكتوبر 2023 01:47

أبوظبي (وام) 

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شاركت الإمارات في الاجتماع الثالث والعشرين للمجلس الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي «أيورا»، والاجتماع الخامس والعشرين للجنة كبار مسؤولي الرابطة في عاصمة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية كولومبو، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر، وترأس وفد الدولة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، بمشاركة خالد العامري، سفير دولة الإمارات لدى سريلانكا. وخلال الاجتماعات التي ترأستها سريلانكا وعقدت تحت شعار «تدعيم البنية الإقليمية: تعزيز هوية المحيط الهندي»، سلطت دولة الإمارات الضوء على أهمية تعزيز هوية إقليمية موحدة لدفع الرابطة على مواجهة التحديات العالمية بشكل فعال، بما في ذلك تحديات تغير المناخ.
كما أشار معالي الصايغ إلى التزام دولة الإمارات بتعزيز النمو والازدهار الشاملين في منطقة المحيط الهندي، فضلاً عن دعمها المستمر للرابطة بصفتها من أهم المنظمات المتعددة الأطراف في المنطقة. 
كما تعهد بمواصلة دعم السياسات العملية التي تعزز تنمية واستدامة الدول الأعضاء في رابطة «أيورا».
وأكد معالي الصايغ أهمية المشاركة والتعاون الفعال ضمن رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ «COP28» المقرر عقده خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري. 
وحث معاليه جميع الدول الأعضاء في الرابطة على الاستفادة من الفرص التي يتيحها مؤتمر «COP28» لتعزيز التعاون العالمي بشأن القضايا البيئية.
وكانت دولة الإمارات انضمّت إلى رابطة «أيورا» في عام 1999 وترأّستها بين عامي 2019 و2021. وتأسّست رابطة «أيورا» في 1997 بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والازدهار والنمو في منطقة المحيط الهندي، من خلال العمل المشترك في مجالات الأمن والسلامة البحرية، وتسهيل التجارة والاستثمار، وإدارة مصايد الأسماك، وإدارة مخاطر الكوارث، والسياحة والتبادل الثقافي، والتعاون الأكاديمي والعلمي.

الإمارات
أيورا
سريلانكا
أحمد بن علي الصايغ
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