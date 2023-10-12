الإمارات: دعم جهود السلام والأمن في أفريقيا

نيويورك (الاتحاد)

أكدت الإمارات أهمية تبادل وجهات النظر الإقليمية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين في القارة الإفريقية، مجددة دعم جهود تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف.

وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام مجلس الأمن، ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة: «شهدنا في السنوات الأخيرة، تطوراً كبيراً في العلاقة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وكذلك في نقاط القوة لكل من المنظمتين، ويشمل ذلك الإطار المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لعام 2017، مشيراً إلى أن التقارب المتزايد، ووحدة الهدف، والعلاقة القائمة على الفهم المشترك تَعِد بجني ثمار أكبر. وأضاف محمد أبوشهاب: «على مدى العقدين الماضيين، أظهر الاتحاد الأفريقي على نحو متزايد الإرادة السياسية والالتزام بالتصدي للتحديات الأمنية، من خلال الدبلوماسية الوقائية ونشر عمليات دعم السلام في أفريقيا»، مؤكدا أن الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي للاضطلاع بدور أكبر على المستوى الإقليمي تستحق الثناء وينبغي تشجيعها.

وأكد أن دمج الأصوات ووجهات النظر الإقليمية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، مشيرا الى أنه من دون المشاركة الإقليمية، يصبح من الصعب - إن لم يكن من المستحيل - أن تنجح جهود الأمم المتحدة وحدها.

وأشار أبو شهاب الى نموذج الصومال حيث يعد مثالاً بارزاً على القيمة الجوهرية للشراكات، حيث تواصل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والشركاء العمل بشكل بناء مع الحكومة الصومالية من أجل تنفيذ أولويات بناء الدولة. وقال: «بينما يواصل الاتحاد الأفريقي تعميق نطاق مشاركته وتوسيع شراكاته، فمن مصلحة مجلس الأمن دعم التزامات الاتحاد الأفريقي تجاه السلام والأمن الدوليين كقضية تتوافق مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة».

وفي سياق عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، أفاد أبو شهاب بأن غياب الموارد المستدامة والمرنة التي يمكن التنبؤ بها يمنع الاتحاد الأفريقي من الوفاء بتفويضه للسلام والأمن.

وذكر أن البيان المشترك الصادر عن الاجتماع التشاوري المشترك هذا العام أيضاً نوه إلى التحديات المالية المستمرة التي تواجه عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وتماشياً مع البيان، دعا أبو شهاب إلى أهمية أن ينظر المجلس في كيفية تعزيز القدرة على التنبؤ والاستدامة والمرونة في تمويل عمليات السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي يأذن بها مجلس الأمن، معرباً عن أمله في الانخراط بشكل بناء في المفاوضات المقبلة بشأن التوصل إلى اتفاق يلبي احتياجات هذه اللحظة. وقال أبو شهاب: «يجب على المجلسين العمل معا لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، حيث يمكن أن يؤدي خطاب الكراهية والتطرف إلى تصعيد الصراع وانتشاره».

تقدم ملموس

أضاف: «أقر مجلس الأمن بذلك في يونيو الماضي عندما اعتمد بالإجماع قراراً بشأن التسامح والسلم والأمن الدوليين، وقد تكرر هذا أيضاً في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 حيث تواصل المنظمة نضالها التاريخي ضد جميع أشكال العنصرية والتمييز والتعصب»، مؤكداً أنه لتحقيق تقدم ملموس في هذه الأجندة المشتركة، ستحتاج المنظمتان إلى العمل في انسجام تام والتأكد من أن هذه الأطر تمكن منظمتينا من حماية السلام والأمن.