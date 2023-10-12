«يونيفيل»: الوضع جنوبي لبنان لا يزال مستقراً ولكنه متقلب

بيروت (الاتحاد)

أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان «يونيفيل» اللواء ارولدو لاثارو، أمس، أنه رغم الأحداث «المثيرة للقلق» في الأيام الماضية لا يزال الوضع في منطقة عمليات «يونيفيل» مستقراً ولكنه متقلب.

وقال لاثارو في بيان إن «من حسن الحظ أن تبادل إطلاق النار بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل لم يتصاعد إلى اشتباك».

وأضاف، أن «جنود القوات الدولية في مواقعهم ويقومون بمهامهم وينسقون مع الجيش اللبناني»، مشيراً إلى زيادة الدوريات والأنشطة الأخرى للحفاظ على الاستقرار.

ولفت إلى أن «يونيفيل» عملت مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية على جانبي «الخط الأزرق» لتهدئة الوضع.