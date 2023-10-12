تمويل أممي عاجل لدعم الجهود الإنسانية الفورية في غزة

جنيف (الاتحاد)

أعلنت الأمم المتحدة تخصيص 9 ملايين دولار لتمويل الجهود الإنسانية الفورية في قطاع غزة، فيما تصاعدت التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية في قطاع غزة بسبب انقطاع الكهرباء عن المستشفيات ونفاد مخزون الغذاء خلال أيام.

وأعلن منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة تخصيص 9 ملايين دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، لتمويل الجهود الإنسانية الفورية في الأرض الفلسطينية.

وعلى حسابه في موقع «إكس»، أشار المنسق الأممي مارتن جريفيث إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وتتواصل حركة نزوح آلاف الفلسطينيين إلى مراكز الإيواء التي أقامتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في قطاع غزة، لإيواء الأسر التي فقدت منازلها، أو تعرضت مناطقهم للقصف.

وأفادت «الأونروا»، أن نحو 340 ألف فلسطيني نزحوا لمراكزها في ظل ظروف إنسانية صعبة، واكتظاظ شديد في أماكن الإيواء، والنقص في الأدوية وحليب الأطفال والغذاء، مع مواصلة إغلاق كافة معابر قطاع غزة، ومنع إدخال إمدادات الغذاء والوقود وحليب الأطفال للقطاع.

وكانت «الأونروا» طالبت بتوفير نحو 100 مليون دولار، لتقديم الإغاثة الفورية والعاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي السياق، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، من خطورة انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفيات في قطاع غزة.

وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط فابريزيو كاربوني في بيان: «إن انقطاع الكهرباء عن غزة سيعرض حياة الأطفال حديثي الولادة في الحاضنات والمرضى المسنين ممن يعتمدون على إمدادات الأكسجين للخطر».

وأضاف كاربوني أن انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفيات غزة سيوقف خدمات غسيل الكلى وإجراء تصوير بالأشعة السينية، مشدداً على أن العائلات في غزة تعاني بالفعل من صعوبة الحصول على مياه نظيفة.

وأشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي إطار الجهود المبذولة بشأن هذه القضية، تقوم حالياً بالتواصل مع الفصائل الفلسطينية ومع مسؤولين إسرائيليين إعراباً عن استعداد اللجنة للقيام بزيارات إنسانية، وتسهيل التواصل بين الرهائن وأفراد أسرهم وتيسير أي عملية إطلاق سراح في نهاية المطاف.

وفي السياق، حذر برنامج الأغذية العالمي من نفاد مخزون الغذاء من المحال التجارية في غزة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة، أمس، أن «مخزون قطاع غزة من المواد الغذائية بدأ يقل وقارب على النفاد في كثير من المحال التجارية، ولن يكفي لأكثر من أسبوع».

وقالت عطيفة: إن البرنامج لديه حالياً مواد غذائية تكفي حوالي 44 ألف شخص، لكنها أضافت «إغلاق كل منافذ القطاع وعملية حصار غزة يجعلان من الصعب إدخال أية مساعدات إضافية».

وأضافت أن «برنامج الأغذية العالمي اشترى مواد غذائية من مناطق كثيرة، وأنه على استعداد لإيصالها إلى القطاع في حال توفر ممر آمن يسمح بدخولها».