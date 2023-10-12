السيسي: مصر مستعدة للوساطة في التصعيد الحالي في المنطقة

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، عن استعداد مصر لتسخير كل قدراتها وجهودها للوساطة في التصعيد الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط.

ودعا السيسي، في كلمته خلال تخريج دفعة من طلبة الكليات العسكرية، كافة الأطراف إلى "إعلاء لغة العقل والحكمة، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج المدنيين والأطفال والنساء، من دائرة الانتقام الغاشم، والعودة فورا للمسار التفاوضي، تجنبا لحرائق ستشتعل لن تترك قاصيا أو دانيا.. إلا وأحرقته".

ونقلت "بوابة الأهرام" الإخبارية المصرية عن السيسي تأييده في كلمته بشكل واضح على أن "سعي مصر للسلام، واعتباره خيارها الاستراتيجي، يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية".

كما أكد على ضرورة "عدم تحمل الأبرياء، تبعات الصراع العسكري وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، لأبناء الشعب الفلسطيني، بشكل عاجل ويجب على المجتمع الدولي اليوم، أن يتحمل مسؤولياته فى هذا الصدد".