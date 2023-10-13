قتيل وجرحى بعملية طعن في شمال فرنسا

قتل مدرِّس في عملية طعن بسكين في مدرسة بمدينة "أراس" بشمال فرنسا، اليوم الجمعة.

وقالت السلطات إنه تم إسناد التحقيق في الواقعة إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب.

وأضافت السلطات في إقليم "بادوكاليه" أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به الذي أصاب مدرسا ثانيا وحارس أمن في المدرسة خلال الهجوم.

وقال مصدر في الشرطة إن المشتبه به طالب سابق في مدرسة "جامبيتا" الثانوية التي وقع فيها الهجوم.

وأوضح المصدر أن الرجل من المدرجين على قائمة الأشخاص المعروفين بأنهم يشكلون خطرا أمنيا محتملا فيما يتعلق بالتطرف.

وأكد أن القتيل مدرس لغة فرنسية، بينما أصيب مدرس رياضيات بطعنات. وأشارت أن التلاميذ باقون في فصولهم لسلامتهم.

وقال مكتب الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون متجه إلى "أراس".

كان ماكرون قد حث الفرنسيين، في خطاب تلفزيوني أمس الخميس، على البقاء متحدين والحيلولة دون جلب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى فرنسا.