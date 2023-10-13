بوتين يعرض المساعدة لإنهاء التصعيد في المنطقة

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، تقديم المساعدة من أجل وقف التصعيد الحالي في المنطقة.

وأضاف أن "الأهم أن سقوط ضحايا من المدنيين سيكون غير مقبول على الإطلاق. المسألة الأساسية الآن هي وقف إراقة الدماء".

جاء ذلك في كلمة أمام قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قرغيزستان وهي تحالف عسكري على غرار حلف شمال الأطلسي للدول السوفياتية السابقة تقوده روسيا.

ودعا بوتين إلى التوصل إلى وقف للتصعيد من خلال الوساطة.

وأضاف أن روسيا "مستعدة للعمل مع شركاء لهم دور بناء" من أجل إنهاء التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالنظر إلى علاقاتها الجيدة مع الجانبين.

وأوضح الرئيس الروسي أن المفاوضات يجب توجيهها نحو حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط بحيث يحصل الفلسطينيون على دولة عاصمتها القدس الشرقية.





