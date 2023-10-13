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لأول مرة في العالم.. منح  شهادة صلاحية لسيارة أجرة طائرة

مركبة طائرة في الصين
13 أكتوبر 2023 19:28

منحت الصين رسميا، اليوم الجمعة، أول شهادة في العالم لسيارة أجرة طائرة كهربائية ذاتية القيادة، ما يشكّل إشارة إلى إمكان إعطاء ضوء أخضر قريباً للبدء بالاستخدام التجاري لهذه المركبات في هذه الدولة.
وأصدرت السلطات الصينية المختصة "شهادة نوع"، تثبت أن الأمان متوافر في مركبة وأنها صالحة للاستخدام، لسيارة أجرة طائرة من إنتاج شركة "إهانغ" الصينية الناشئة، وهي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في قطاع النقل الجوي في المدن الآخذ في الازدهار.
وأكدت الشركة أنها أول "طائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية" (eVTOL) في العالم تحصل على مثل هذه الوثيقة، مما يجعل الصين واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن "إدارة الطيران المدني الصينية أصدرت شهادة نوع لنظام الطائرات بدون طيار EH216-S".
وأفادت إدارة الطيران المدني بأن هذه الشهادة تشير إلى أن المركبة "تستوفي متطلبات صلاحية الطيران" و"تتمتع بمتطلبات الأمان للعمليات المأهولة"، أي مع وجود أشخاص فيها.
وأشارت الإدارة إلى أن "هذا النموذج سيخضع لامتحانات التأهيل التشغيلي وسيتم وضعه رسمياً حيّز التشغيل التجاري بعد استيفاء المتطلبات".
وقال هو هوازهي، مؤسس شركة "إهانغ" ورئيسها التنفيذي "نأمل في أن نصبح أول شركة في العالم، على المدى القصير، تطلق التشغيل التجاري لطائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية ذاتية القيادة".

 

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