كشف معلومات عن منفذ عملية الطعن في شمال فرنسا

كشفت السلطات الفرنسية معلومات أولية عن هوية منفذ عملية الطعن بسكين في شمال فرنسا، اليوم الجمعة.

وقتل أستاذ طعنا بالسكين وأصيب شخصان بجروح بالغة في مدرسة في مدينة "أراس" حين هاجمهم رجل، على ما أفادت السلطات المحلية ومصدر في الشرطة.وأفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة "إكس" أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم.

وذكر مصدر في الشرطة أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي تلميذ، فيما أفاد مصدر آخر أن الجريحين هما عنصر أمن أصيب بعدة طعنات وأستاذ آخر.

وأوضح مصدر في الشرطة أن منفذ الهجوم شاب شيشاني الأصل في العشرين من العمر مدرج على قائمة الأجهزة الأمنية.

كما ألقت الشرطة القبض على شقيقه قرب مدرسة أخرى بدون أن يكون يحمل سلاحا، وفق ما نقل مصدر آخر.

وأعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب على الإثر فتح تحقيق في قضية قتل على ارتباط بمخطط إرهابي، وتحقيق في محاولة قتل على ارتباط بمخطط إرهابي وتشكيل عصابة إجرامية إرهابية.

وعهد بالتحقيقين إلى قسم مكافحة الإرهاب في المديرية الوطنية للشرطة الجنائية والمديرية العامة للأمن الداخلي، بحسب النيابة العامة.