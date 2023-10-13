مقتل وإصابة مدنيين في قصف على أوكرانيا

قتلت امرأة في مدينة "بريسلاف" بجنوبي أوكرانيا بعدما استهدفت طائرة مسيرة سيارتها، حسبما قال مسؤولون اليوم الجمعة.

ووفقا لأولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية في خيرسون، نُقل زوج المرأة إلى المستشفى، وأصيبت سيدة أخرى في القصف.

وإلى الشرق على بعد مئات الكيلومترات، توفي شخص واحد على الأقل وأصيب 13 آخرين في قصف مدينة "بوكروفسك"، وفقا للسلطات.

وقالت الإدارة العسكرية للمدينة إن صاروخين استخدما في الهجوم، الذي دمر مبنيين في وسط المدينة.

وقال الدفاع المدني الأوكراني، على تطبيق "تلغرام"، إن رجال الإنقاذ انتشلوا ثلاثة أفراد على الأقل أحياء من تحت أنقاض المبنيين.

وتقع "بوكروفسك" في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.