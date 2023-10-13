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7 قتلى بتفجير انتحاري في شمال أفغانستان

آثار تفجير انتحاري في أفغانستان (أرشيفية)
13 أكتوبر 2023 22:33

قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بتفجير انتحاري هزّ مسجداً في شمال أفغانستان اليوم الجمعة، حسبما أكدت حكومة طالبان.
وقع الانفجار بينما كان مصلون يؤدون صلاة الجمعة في مسجد بمدينة "بول-إي- خمري" عاصمة ولاية بغلان.
وقال مصطفى أسد الله هاشمي مدير الإعلام في الولاية، إن "قوات الأمن والتحرّي توجهت إلى منطقة الحدث المفجع للتحقيق في كيفية وقوعه".
وأضاف، في بيان أكد سقوط الضحايا، أن "التحقيقات ما زالت مستمرة".
وأكد مصدر في مستشفى بغلان الإقليمي، طالباً عدم الكشف عن هويته، وجود عدد أكبر من الضحايا، كاشفاً عن نقل 19 جثة و40 جريحاً إلى المستشفى حتى الآن.
وأضاف في حديث صحفي أن "بعض القتلى والجرحى نقلوا إلى مستشفيات خاصة أخرى". وقال عبد الحميد، وهو أحد السكان المحليين، إنه سمع "دوياً هائلاً" أثناء وقوع الانفجار. وأضاف "نقل عدد كبير إلى المستشفى". واعتبر أن "الوضع سيء".
سعى أحد السكان لمعرفة مصير والده وشقيقه إذ يخشى أنهما كانا في منطقة الانفجار.
وقال، طالباً أيضاً عدم الكشف عن هويته، إن "الوضع في محيط المستشفى سيء جداً. يحاول الجميع العثور على أفراد عائلاتهم".

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