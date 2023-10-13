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أوكرانيا تواصل هجماتها على شبه جزيرة القرم

قصف سفينة روسية (أرشيفية)
13 أكتوبر 2023 22:58

واصلت أوكرانيا تركيز هجماتها على شبه جزيرة القرم، مستهدفة سفينتين تابعتين للأسطول الروسي في البحر الأسود.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، أن كييف استهدفت السفينتين بالقرب من مدينة سيفاستوبول الساحلية.
وأفادت التقارير نقلا عن مصادر استخباراتية أنه تمت مهاجمة سفينة الصواريخ "بوجان" وسفينة الحراسة "بافيل ديرجافين" بأسلحة تجريبية من قبل زوارق مسيرة أوكرانية، كما استهدفت الغواصة "الروسا".
وتعد السفينة "بافيل ديرجافين" واحدة من بين أربع طرادات تستخدم كسفن دورية ثقيلة من جانب أسطول البحر الأسود الروسي.
ويمكن لتلك السفن الحربية أن تستخدم أيضا لإطلاق صواريخ "كروز".

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المصدر: وكالات
شبه جزيرة القرم
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