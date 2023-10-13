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روسيا: مستعدون لتصدير كميات كبيرة من الحبوب

عامل يقوم بتحميل شاحنة بالحبوب في منطقة أوديسا (إرشيفية)
14 أكتوبر 2023 01:17

موسكو (وكالات) 

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن روسيا تحتفظ «بإمكانات عالية جدا» لتصدير الحبوب رغم العقوبات الغربية. وأضاف «العام الماضي حققنا محصولاً قياسياً بلغ 158 مليون طن.  هذا العام ستكون المحاصيل كبيرة أيضاً مع أكثر من 130 مليون طن، مشيرا إلى أن صادراتنا من الحبوب مثل العام الماضي ستتجاوز 50 مليون طن.
وكان فلاديمير بوتين يتحدث في بيشكيك، عاصمة قرغيزستان خلال قمة جمعت العديد من زعماء مجموعة الدول المستقلة، التحالف الذي يضم الجمهوريات السوفياتية السابقة.
وفي مطلع سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا ستقدم الحبوب مجانا «في الأسابيع المقبلة» إلى 6 دول إفريقية دون تسميتها. وفي سياق متصل، أشار تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، بأن الكوارث، وتكرارها، تسببت في مزيد من الخسائر في المحاصيل الزراعية على مستوى العالم، وقد تجاوزت الخسائر 200 مليار دولار العام الماضي.  وذكرت المنظمة في تقريرها أن عدد مثل هذه الأحداث، التي تشمل الفيضانات والجفاف والنزاعات، تضاعف بواقع 4 أمثال إلى حوالي 400 مشكلة سنوياً مقارنة بسبعينيات القرن الماضي. وبلغت الخسائر الاقتصادية السنوية في المتوسط 123 مليار دولار على مدار العقود الثلاثة الماضية، بإجمالي خسائر 3.8 تريليون دولار، كما يزداد الوضح تدهوراً. وقالت مديرة مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود بمنظمة الفاو: «لا يتعلق الأمر بزيادة عدد الحوادث فحسب، بل بتنامي تأثيرها على الزراعة أيضا».

روسيا
فلاديمير بوتين
اتفاق تصدير الحبوب
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