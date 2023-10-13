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دعم إماراتي لسلام عادل ومستدام يحترم سيادة واستقلال أوكرانيا

غسق شاهين تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)
14 أكتوبر 2023 01:21

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت الإمارات استعدادها للعمل مع كل الشركاء لتمهيد الطريق نحو سلام عادل ومستدام يحترم سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي ألقته غسق شاهين، المنسق السياسي لبعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة حول تهديدات السلم والأمن الدولي: «من الأمور الأساسية حق الدفاع عن النفس الذي تمتلكه جميع الدول الأعضاء، وتطوير قدراتها الدفاعية، إلا أن بعض المخاطر تصاحب مثل هذه الأنشطة»، مؤكدة أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الأسلحة أثناء نقلها وتخزينها ونشرها.
وجددت غسق شاهين التأكيد على دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بالتعاون مع الدول الأعضاء، لوضع المعايير وأفضل الممارسات في السعي إلى تعزيز سلامة الأسلحة على الصعيد العالمي. 
وأضافت: «يشمل ذلك برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه، ومكافحته والقضاء عليه، بدعم من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح».
وأكدت غسق شاهين، أن الصراع المسلح، والفوضى التي تصاحبه في كثير من الأحيان، يخلق مجموعة من الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير متوقعة ومؤسفة، داعية جميع الأطراف على التخفيف من المخاطر المرتبطة بنقل الأسلحة وتخزينها ونشرها، لا سيما في حالة النزاع المسلح.
وأردفت بأن الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة المخاطر المرتبطة بنقل وتخزين ونشر الأسلحة في وقت النزاع تتلخص في إنهاء الصراع بشكل نهائي، مجددة مطالبة جميع أطراف الأزمة في أوكرانيا على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وفي ختام البيان، أكدت غسق شاهين الاستعداد للعمل مع كل الشركاء سعياً إلى الحوار والدبلوماسية، وتمهيد الطريق نحو سلام عادل ومستدام يحترم سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

الإمارات
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