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دعم بريطاني للمغرب للتعافي من الزلزال

تلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق الأكثر تضرراً (إرشيفية)
14 أكتوبر 2023 01:17

لندن (وكالات)

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أعلنت بريطانيا، أمس، تخصيص  1.77 مليون دولار لدعم جهود التعافي من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في سبتمبر الماضي. 
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد، في بيان، إن «المملكة المتحدة ملتزمة بدعم المغرب في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربه الشهر الماضي وهذا التمويل سيساعد في جهود المغرب للتعافي».  وأضاف أن «الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب آخذة في الازدهار ونحن على استعداد لتقديم دعم إضافي»، مشيراً إلى أن المخصصات المالية ستسهم في تلبية الاحتياجات العاجلة ودعم جهود التنمية الطويلة الأمد في المناطق الأكثر تضرراً في إطار خطة المغرب للتعافي. وأضاف البيان أن الدعم المالي سيخصص كذلك لتوفير خدمات صحية وملاجئ، إضافة إلى دعم المزارعين لزيادة الإنتاج المحلي بكفاءة عالية.  وكان المغرب قد أعلن اعتزامه إنشاء وكالة مخصصة لضمان تنفيذ برنامج إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر الماضي.
 وضرب زلزال بقوة 7 درجات مدناً عدة مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، مخلفاً 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية.
وذكر بيان الحكومة المغربية أن الوكالة الجديدة «ستعنى بتنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وكذلك تنزيل الاستثمارات المرتقب إحداثها في المناطق المتضررة من الزلزال».

الزلزال
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